На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет контролировать соблюдение актером Михаилом Ефремовым режима содержания под домашним арестом с помощью электронного браслета, сообщили в пресс-бюро московского управления ведомства.

"С целью контроля за соблюдением Ефремовым возложенных судом запретов к нему будут применены технические средства контроля", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем во вторник в "Интерфакс".

Таганский суд Москвы во вторник отправил под домашний арест до 9 августа заслуженного артиста РФ Ефремова, устроившего накануне в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.

Его обвиняют по ч. 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Артист признал вину.

Вечером 8 июня Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади. Он на своем джипе выехал на встречку и врезался в автомобиль "Лада" с грузовым отсеком. На следующее утро водитель "Лады" умер в больнице от множественных травм и обильной кровопотери. По данным источника, он развозил заказы интернет-магазина продуктов.

Ефремова задержали на месте ДТП. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови артиста. Позже он был отпущен под подписку о невыезде.