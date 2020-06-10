Хуснуллин сообщил о планах выполнить досрочно программу расселения аварийного жилья

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует завершить расселение граждан по программе аварийного жилья на год раньше, рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в программе "Право на справедливость" на Первом канале.

"У нас есть программа расселения аварийного жилья, и мы должны расселить 10 млн кв. м. Но мы видим, что износ аварийного фонда происходит быстрее, что мы можем по мере реализации этой программы получить дополнительное аварийное жилье. Поэтому мы внесли как антикризисную меру предложение - пятилетнюю программу сделать за четыре года. Сегодня мы очень подробно обсуждаем возможность финансирования", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что правительство ищет возможность заложенные на 2023-2024 годы средства сдвинуть на более ранние сроки.

Также Хуснуллин высказался по проблеме обманутых дольщиков. По его словам, этот вопрос находится на постоянном мониторинге, и в этом году будет решена "проблема для многих людей, которые ждут свое жилье".

"Цена проблемы (обманутых дольщиков - ИФ) по стране - это 500 млрд руб., в этом году нам выделили сейчас 30 млрд руб., у нас есть собственные средства, которые мы собрали с компенсационных фондов, то есть где-то 100-120 млрд руб. для старта у нас есть", - сказал Хуснуллин.

С 2019 года переселение россиян осуществляется в рамках приоритетного национального проекта "Жилье и городская среда". В ближайшие шесть лет предстоит расселить дома общей площадью около 10 млн кв. м, в которых проживет около 530 тыс. россиян.