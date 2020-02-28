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На переселение из аварийного жилья в РФ потратят полтриллиона рублей до 2024 года

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Финансирование программ переселения из аварийного жилья в России до 2024 года превысит 533 млрд рублей, сообщил глава Минстроя Владимир Якушев журналистам в пятницу в Тюмени.

"Мы должны выполнить задачу по сносу 10 млн кв. м аварийного (жилого - ИФ) фонда. Задача большая, зависит от регионов, которые софинансируют программу. Практика показывает, что субъекты финансируют больше запланированного", - сказал он.

Якушев также добавил, что планы по переселению из непригодного жилья в стране достаточно серьезные, однако это не реновация по московскому сценарию. "Многие подумали, что придет московская реновация и все дома поменяют. Но мы с вами понимаем, что возможности (региональных - ИФ) бюджетов сегодня не такие, как в Москве", - отметил он.

Владимир Якушев Минстрой

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