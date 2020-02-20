Задержка с поправками лишила проекты аварийного расселения бюджетных средств

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Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Поправки в Бюджетный кодекс (БК) РФ, которые позволили бы направлять бюджетные средства на счета эскроу для покупки строящегося жилья при аварийном расселении, застряли на согласовании в правительстве, там пока не определен перечень уполномоченных банков, заявил в четверг глава комитета по собственности Госдумы РФ Николай Николаев.

Ранее при расселении аварийного жилья муниципалитеты и регионы строили новое жилье, участвуя в долевом строительстве. С 1 июля 2019 года все новые проекты в долевом строительстве должны работать через эскроу-счета (это специальные счета в уполномоченных банках, на которых хранятся деньги дольщиков до момента, когда жилье будет введено в строй). При этом у бюджетных учреждений формально нет механизма, который позволяет им работать через эскроу-счета, для этого нужно внесение поправок в статью 156 БК РФ.

"На сегодняшний день огромные деньги, которые идут из бюджета на расселение аварийного жилья, проходят по сути мимо новостроек. Почему? Вопрос исключительно в согласовании. Минфин в прошлом году обещал внести соответствующие изменения в БК, мы их так и не получили. Я в ноябре прошлого года подготовил соответствующий законопроект, направил его на получение заключения в правительство. В результате процедура подготовки этого заключения тонет все в согласованиях какой-то бюрократии", - сказал депутат в ходе "круглого стола" в Госдуме.

Он отметил, что в результате муниципалитеты и другие держатели бюджетных средств выведены с этого рынка.

"Вопрос только в одном на сегодняшний день в правительстве: какие банки будут иметь право принимать бюджетные средства по этим программам расселения аварийного жилья. Это непростительная проволочка, которая сжимает рынок строительства и новых жилых комплексов по новому механизму финансирования жилищного строительства", - считает депутат.

"Действительно, мы считаем, на сегодняшний день очень важно решить вопрос с внесением в Бюджетный кодекс (поправок - ИФ) об открытии счетов эскроу, потому что это необходимое решение для улучшения жилищных условий и в регионах, и в Москве", - поддержала депутата зампред ЦБ РФ Ольга Полякова.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил дополнить депутатскую инициативу уточнением, что эскроу-счета бюджетных учреждений могут быть открыты только в банке "ДОМ.РФ". По словам источника "Интерфакса" в одном из профильных министерств, против инициативы о передаче бюджетных счетов эскроу в "ДОМ.РФ" в декабре 2019 году выступило Минэкономразвития.