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РФ получила несколько зарубежных заявок на бомбардировщики Су-34

РФ получила несколько зарубежных заявок на бомбардировщики Су-34
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Несколько стран прислали заявки на покупку российских бомбардировщиков Су-34, сообщил журналистам глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Заявки есть", - заявил он на Dubai Airshow, отвечая на вопрос "Интерфакса". Он не уточнил, какие страны проявили заинтересованность в покупке Су-34.

"Работа у нас ведется. Несколько партнеров даже летали на этих самолетах. Так что ждем решений, проводим маркетинговую работу", - сказал Михеев.

21 августа 2018 года Михеев сообщил "Интерфаксу" о получении первой заявки на поставку бомбардировщиков Су-34, недавно разрешённых к продаже за рубеж (его экспортная модификация получила индекс Су-32).

В августе этого года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ заявили, что "самолеты Су-34, которые хорошо зарекомендовали себя в ходе боевых действий в Сирии, имеют большой экспортный потенциал".

До настоящего времени Су-34 поставляются только российским военным, серийное производство самолётов для Минобороны РФ началось в апреле 2005 года.

В апреле 2018 года в Ростехе заявили о готовности России обсуждать с иностранными партнерами поставки бомбардировщика Су-34.

"Еще лет восемь назад представители крупных стран-партнеров спрашивали, можно ли его приобрести, я говорил, что нельзя. Сейчас можно", - заявил "Интерфаксу" директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

"Су-34 прекрасно себя показал в Сирии, все видят, что это очень эффективная и очень серьезная машина. В общем, мы готовы разговаривать", - сказал Кладов.

Су-34 разработан компанией "Сухой". Самолет предназначен для поражения как наземных, так и водных объектов противника, способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Самолет также имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время суток при всех возможных метеорологических условиях.

На Су-34 используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Он оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.

Особенностями Су-34, в частности, являются: большая дальность полета до 4000 км, высокая скорость полета до 1900 км/ч. Боевая нагрузка самолета может составлять 8 тонн.

Су-34 Сухой Рособоронэкспорт Минобороны РФ

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