Минобороны и "Сухой" подписали контракт на модернизацию бомбардировщика Су-34

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Компания "Сухой" по заказу российских военных модернизирует бомбардировщик Су-34. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, Минобороны и "Сухой" подписали контракт на проведение опытно-конструкторских работ по созданию модернизированной версии Су-34.

Предполагается, что обновленный бомбардировщик получит расширенные боевые возможности, в первую очередь за счет нового вооружения и усовершенствованной авионики.

"Сухой" приступил к эскизно-техническому проектированию модернизированной версии Су-34.

Работы по модернизации Су-34 должны были начаться еще в прошлом году. В феврале 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, посещая Новосибирский авиазавод холдинга "Сухой", поручил как можно скорее внедрять в производство новых самолётов полученный ими в Сирии боевой опыт. Тогда же директор завода доложил Шойгу о ведущихся на заводе опытно-конструкторских работах, которые существенно повысят боевой потенциал Су-34.

По данным источника "Интерфакса", эти работы завод проводил в инициативном порядке. Речь шла, в том числе, об адаптации к бомбардировщику новых авиационных средств поражения и оснащении машин новыми средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Новосибирский авиационный завод выпускает Су-34 в базовой комплектации. Ежегодно ВКС России получают на вооружение 16-18 фронтовых бомбардировщиков. В 2019 году производитель должен поставить Минобороны последние 8 бомбардировщиков по текущему контракту, который завод выполняет с опережением графика.

Серийное производство Су-34 началось в апреле 2005 года. В 2008 году был подписан пятилетний контракт на поставку ВКС России 32 самолетов Су-34. В 2012 году Минобороны РФ подписало еще один контракт на закупку 92 машин этого типа. Ранее сообщалось, что всего Минобороны РФ планирует закупить порядка 200 фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые хорошо себя зарекомендовали в ходе сирийской кампании.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника, он способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Также самолет имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях.

На Су-34 используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Он оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.

Особенностями Су-34, в частности, являются: большая дальность полета до 4000 км, высокая скорость полета до 1900 км/ч. Боевая нагрузка самолета может составлять 8 тонн.