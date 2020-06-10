Москва будет выходить из коронавирусных ограничений около двух месяцев

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Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Выход из ограничительных мер в Москве займет около двух месяцев, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

На заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом он констатировал, что показатели по Москве оптимистичные, но полностью победить распространение коронавируса невозможно.

По его словам, вход в эпидемиологическую ситуацию был гораздо короче. "А вот выход, к сожалению, длиннее. И это обусловлено теми процессами, которые происходят", - отметил мэр.

Он также сообщил, что решения по снятию ограничений на массовые мероприятия в Москве могут быть приняты в начале июля.

"У нас еще остаются ограничения, связанные с массовыми мероприятиями - посещение театров, кино, концертных залов, спортивных мероприятий. Эти решения (по снятию таких ограничений - ИФ), скорее всего, будут приняты в начале июля", - сказал Собянин.

Если ситуация позволит, в течение двух месяцев столица перейдет практически полностью к нормальному режиму, считает он.

При этом, подчеркнул Собянин, сохраняются жесткие меры по соответствию требованиям Роспотребнадзора работы всех предприятий и организаций, вне зависимости от той или иной отрасли.

По данным на 10 июня, в Москве выявлено за весь период 199 785 заболевших, при этом в среду суточный прирост заболевших COVID-19 стал минимальным с 11 апреля: 1 195 человек.

9 июня столица вошла в новый этап снятия ограничений: отменены пропуска, заработали салоны красоты и ветклиники, сняты ограничения на каршеринг. С 16 июня - для посетителей откроют двери музеи и выставки, врачи возобновят оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. С 23 июня откроются фитнес-клубы и бассейны, начнутся экскурсии на речных трамвайчиках. Также будут сняты ограничения на работу детских садов.