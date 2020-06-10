Волонтеры с 15 июня начнут информировать граждан о поправках в Конституцию

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Центризбирком с 15 июня запустит информационные точки, на которых волонтеры будут рассказывать гражданам о сути поправок, внесенных в Конституцию, и о возможностях голосования, сообщил на презентации в ЦИК лидер волонтерского корпуса Артем Метелев.

"Сейчас продолжается обучение, с 15 июня мы запускаем работу информационных точек. Работа будет вестись в парках, аэропортах и вокзалах, торговых центрах", - рассказал он.

Волонтеры также будут раздавать гражданам открытки и буклеты, разъясняющие суть поправок. Метелев уточнил, что эта работа будет продолжаться до 1 июля.

Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила волонтеров при желании стать наблюдателями за голосованием.

"Кроме того, у нас есть пожилые и маломобильные люди, но для них было бы очень важно лично прибыть на участок, отдать гражданский долг. Надеюсь, вы тоже с этим поможете. Также было бы здорово помочь измерять температуру на участках", - сказала она.

Метелев пообещал, что волонтеры займутся всеми этими вопросами. Он заверил, что для них уже закуплены средства индивидуальной защиты.

21 февраля ЦИК подписал с ассоциацией волонтеров соглашение, согласно которому перед общероссийским голосованием волонтеры обязались разъяснять гражданам суть поправок в Конституцию. Предполагалось, что голосование состоится 22 апреля, но его перенесли из-за коронавируса.