В Петербурге участки для голосования разрешили обустраивать во дворах и "иных местах"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская избирательная комиссия разрешила открывать участки для голосования по поправкам в Конституцию на придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах. Они будут работать с 25 по 30 июня с 9:00 до 14:00.

В помещениях участковых избирательных комиссиях голосование будет проходить с 25 по 29 июня с 16:00 до 20:00, а 30 июня - с 14:00 до 16:00, завили в аппарате горизбиркома.

Ранее горизбирком подавал заявку на проведение электронного голосования, но Центризбирком ее не одобрил. Электронное голосование разрешили только в Москве и Нижегородской области.

8 июня председатель Мосгоризбирком Юрий Ермолов заявил, что в городе голосование в шатрах или во дворах проводиться не будет. Он заверил, что на стационарных участках будут обеспечены необходимые санитарно-эпидемиологические меры и обустраивать участки на воздухе не потребуется. Также он пообещал обеспечить круглосуточное видеонаблюдение за всеми участками в течение всех семи дней голосования.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Проголосовать можно будет также в течение шести предшествующих дней.