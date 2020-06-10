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Мэрия Екатеринбурга задумалась о проведении лотерей в день голосования по Конституции

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Власти Екатеринбурга откроют во дворах жилых домов участки для голосования по поправкам в Конституцию, а также допускают, что организуют лотереи для избирателей. Об этом на брифинге сообщил мэр Александр Высокинский.

Изменение Конституции

По его словам, 555 участков уже готовы. В городе также организуют и досрочное голосование, и голосование на дому, добавил он.

"Решение по тем или иным розыгрышам, лотереям мы на сегодня обсуждаем. Думаю, что они будут приняты в ближайшее время по технике и логике этих процессов", - добавил он.

Разрешение обустраивать участки на придомовых территориях и "иных местах" Центризбирком разрешил по согласованию с Роспотребнадзором в условиях риска распространения инфекции.

Мосгоризбирком ранее сообщил, что для голосования по Конституции участков на открытом воздухе или в шатрах обустраивать не будут, будут использоваться только обычные стационарные участки.

Санкт-Петербургский горизбирком, напротив, решил открыть участки на свежем воздухе.

Хроника 15 января – 10 июня 2020 годаИзменение Конституции
Екатеринбург Александр Высокинский Центризбирком Москва Петербург Конституция коронавирус

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