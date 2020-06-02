Для участников парада Победы в Москве припасли 1,5 млн масок и 560 тыс. COVID-тестов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ создало запас медикаментов, а также средств индивидуальной защиты для участников парада Победы в Москве, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления военного ведомства Дмитрий Тришкин.

"Создан запас лекарственных средств, термометров, средств индивидуальной защиты: масок медицинских - более 1,5 миллионов, свыше 700 тысяч пар перчаток, 30 тысяч флаконов средств для дезинфекции рук, 560 тысяч экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал он во вторник на селекторном совещании.

По словам Тришкина, все участники парада будут обеспечены средствами защиты. Каждый участник будет ежедневно проходить медосмотр.

"Три раза в неделю организовано экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию всего личного состава участников парада", - сказал он. Тришкин добавил, что личному составу парадных расчетов будут выдавать препараты для профилактики острых респираторных заболеваний.

Тренировки к параду, добавил начальник военно-медицинского управления, будут проводиться с соблюдением "максимально возможной дистанции" между подразделениями.

Тришкин также рассказал, что иностранные гости и участники парада Победы на Красной площади по прибытии в Россию пройдут осмотр и сдадут тесты на коронавирус.

Поучаствовать в параде в Москве 24 июня приглашены парадные расчеты 19 государств, говорил министр обороны Сергей Шойгу. Среди приглашенных на парад - военные из Белоруссии.