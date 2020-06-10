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Беглов решил узнать мнение жителей Петербурга по поводу отмены COVID-ограничений

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов решил узнать мнение жителей города, какие ограничения по коронавирусу необходимо отменить в первую очередь.

На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" в среду губернатор написал, что до недавнего времени число заболевших в Петербурге было в 8-10 раз выше количества выздоровевших, но в последние три недели этот базовый показатель начал плавно снижаться, что дало возможность поставить перед Роспотребнадзором вопрос о снятии некоторых ограничений.

"Хочу узнать ваше мнение: какие ограничения стоит снимать в первую очередь? Напишите в комментариях свои приоритеты в порядке убывания", - поинтересовался Беглов.

К посту приложен список из 25 вариантов, среди которых детские площадки, фитнес-центры, учреждения культуры, библиотеки, клиники, салоны красоты, парикмахерские и другие категории.

В пресс-службе администрации губернатора подчеркнули, что мнения жителей будут учитываться при принятии решений об отмене ограничений.

В среду в рамках онлайн-конференции по развитию бизнеса Беглов сообщил, что ближайшие послабления ограничений в городе могут коснуться работы мебельных магазинов и бытовых услуг, но не затронут парикмахерские и салоны красоты.

8 июня глава городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова сообщила "Интерфаксу", что город пока не готов к масштабным послаблениям.

В конце мая представитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщал, что город не готов даже к первому этапу снятия ограничений. Тогда же основные запреты были продлены до 14 июня. Позже было разрешено посещение храмов и кладбищ, а с 8 июня возобновилась работа непродовольственных магазинов площадью не больше 400 кв.м.

План поэтапной отмены ограничений по коронавирусу разработан федеральным Роспотребнадзором и привязан к выполнению конкретных условий в регионах.

Хроника 09 января – 10 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Петербург Александр Беглов Коронавирус

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