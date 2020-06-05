В Петербурге с 8 июня откроются непродовольственные магазины

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление ограничениях, разрешив с 8 июня работу непродовольственных магазинов.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, с понедельника смогут открыться объекты розничной торговли (за исключением объектов, находящихся в ТЦ) с площадью торгового зала не более 400 кв. м. и с отдельным уличным входом. Одновременно в помещении должно быть не более одного посетителя на 4 кв. м., также должны быть закрыты примерочные зоны.

С 8 июня также допускается работа организаций-застройщиков, предоставляющих услуги по реализации жилых и нежилых помещений, машиномест, объектов розничной торговли автотранспортными средствами. Работа с посетителями должны вестись по предварительной записи.

Розничная торговля автотранспортом возможна лишь при условии соблюдения следующих требований: в помещениях объекта розничной торговли одновременно может находиться не более 10 посетителей, необходимо отказаться от проведения тестовых поездок, должна проводиться регулярная дезинфекция выставочных образцов автотранспортных средств, а также дезинфекция автомобилей перед их передачей покупателю.

Ранее власти города продлили основные ограничения до 14 июня.