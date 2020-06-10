Главред уфимского интернет-издания потребовал отменить штраф за фейк о COVID-19

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Главный редактор уфимского интернет-издания ProUfu.ru Тимур Алмаев обжаловал административный штраф в сумме 60 тыс. рублей за недостоверную новость о подготовке мест для захоронения умерших от COVID-19.

"Подали апелляционную жалобу", - сообщил он "Интерфаксу". Ранее мировой судья признал недостоверной апрельскую новость о подготовке на кладбищах Уфы 1 тыс. мест для жертв коронавируса.

Главред ProUfu.ru заявил, что не считает себя виновным, поскольку упомянутую информацию издание подтвердило в пресс-службе уфимской мэрии с помощью мессенджера WhatsApp. У него, в частности, есть заверенный скриншот переписки корреспондента и сотрудника пресс-службы.

"Мы по всем правилам - увидели эту информацию, скинули ссылку, просили прокомментировать, он (сотрудник пресс-службы - ИФ) прокомментировал. Мы со спокойной душой поставили", - рассказал Алмаев.

В свою очередь, сотрудник мэрии, о котором идет речь, подтвердил агентству, что издание обращалось за комментарием. "Да, была история, неправильно меня проинформировали, в итоге так получилось", - сказал он.

В то же время, мировой судья пришел к выводу, что "опубликованная информация является недостоверной, поскольку данные сведения на момент публикации надлежащим образом подтверждены не были, согласия на публикацию информации подобного содержания не имелось".

В решении мирового суда сказано, что главред издания "допустил распространение (...) заведомо недостоверной общественно значимой информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка".

Реакция Генпрокуратуры

В середине апреля Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать публикацию на сайте ProUfu.ru под заголовком "В Уфе подготовили 1000 мест на кладбище для умерших от коронавируса". "Аналогичные материалы размещены на четырех региональных информационных порталах", - заявили тогда в надзорном ведомстве.

Между тем, по сведениям администрации городского округа Уфы и директора МБУ "Комбинат специального обслуживания", участки на городском кладбище для захоронения жертв эпидемии коронавируса не выделялись, подчеркнули в Генпрокуратуре.

"Сообщения о подготовке мест для массового захоронения умерших от инфекции создают предпосылки для формирования панических настроений, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности", - отметили в надзорном ведомстве.