Генпрокуратура выявила в интернете фейки о сотнях жертв коронавируса

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ потребовала заблокировать выявленные фейковые сведения о якобы о подготовке тысячи мест на кладбище в Уфе для умерших от коронавируса и ряд других сообщений провокационного характера, сообщили в надзорном ведомстве.

На сайте "PROUFU.ru" выявлена публикация "В Уфе подготовили 1000 мест на кладбище для умерших от коронавируса". "Аналогичные материалы размещены на четырех региональных информационных порталах", - заявили в Генпрокуратуре.

Между тем, по сведениям администрации городского округа Уфы и директора МБУ "Комбинат специального обслуживания", участки на городском кладбище для захоронения жертв эпидемии коронавируса не выделялись, подчеркнули в надзорном ведомстве.

По информации, опубликованной на официальном сайте министерства здравоохранения Башкирии, в регионе зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции (по состоянию на 10 апреля 2020 года).

"Сообщения о подготовке мест для массового захоронения умерших от инфекции создают предпосылки для формирования панических настроений, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности", - отметили в Генпрокуратуре.

Выявлены также видеоролики в YouTube, где автор сообщает о якобы 100 погибших от коронавируса в Волгоградской области, а другой пользователь отрицает наличие коронавирусной инфекции, называя происходящее истерией. Еще в одном видеофайле утверждается, что "под прикрытием борьбы с коронавирусом происходят события, сильно напоминающие государственный переворот".

Поскольку данные публикации содержат заведомо ложную информацию, противоречащую официальным сведениям, Генпрокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.

Ранее Генпрокуратура также неоднократно выявляла в Сети фейковые сообщения, связанные с пандемией коронавируса. Так, в соцсети "ВКонтакте" пользователь опубликовал ролик, в котором утверждал, что "под видом пандемии коронавируса органами власти совершается экономический переворот - экономическая диверсия, которым необходимо противостоять".

В марте на YouTube прокуроры обнаружили несколько видео, авторы которых утверждали, что в Москву на фоне пандемии коронавируса стягиваются войска и военная техника.