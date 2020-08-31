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Суд отменил штраф в 30 тыс. руб. жителю Башкирии за фейк о COVID-19

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд Башкирии отменил административный штраф за фейковую новость местному жителю Руслану Кинзягулову, сообщил "Интерфаксу" адвокат "Агоры" Станислав Селезнев.

Первая судебная инстанция приговорила местного жителя к штрафу в 30 тыс. рублей за сообщение о заболевших COVID-19. "Кинзягулов написал во "ВКонтакте", что в Давлекановской ЦРБ уже есть заболевшие, но в официальной статистике их нет. Суд первой инстанции пришел к выводу, что под видом достоверной была опубликована заведомо недостоверная информация", - сказал адвокат.

Из имеющейся в деле справки следует, что в больницу были госпитализированы пациенты с подозрением на COVID-19. Селезнев добавил, что в административном деле не было доказано два элемента состава правонарушения: реальная угроза негативных последствий и заведомость недостоверной информации, поэтому Верховный суд Башкирии прекратил дело.

Адвокат отметил, что закон о фейковых новостях не требует доказывать реальность наступления негативных последствий, и "суды первой инстанции зачастую довольствуются мнением сотрудников правоохранительных органов". "Если суд подходит к рассмотрению дела достаточно серьезно, начинает требовать доказательств реальной угрозы наступления последствий, иного варианта кроме прекращения дела быть не может", - заявил юрист.

Ранее за новость о подготовке мест для захоронения умерших от COVID-19 на 60 тыс. рублей был оштрафован главный редактор уфимского интернет-издания ProUfu.ru Тимур Алмаев.

Протокол о фейке (ч.9 ст.13.15 КоАП) за новость о подготовке мест для захоронения умерших от COVID-19 составлен Роскомнадзором в отношении главного редактора издания "Коммерсант-Уфа" Натальи Павловой. Несколько жителей Башкирии, написавшие в социальных сетях о распространении коронавирусной инфекции, привлечены к штрафам от 15 до 30 тыс. рублей.

Хроника 09 января – 31 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Башкирия Коронавирус

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