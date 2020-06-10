Академик РАН спрогнозировала приход второй волны COVID-19 к Новому году

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией этим летом маловероятен, скорее всего, "второй волны" стоит ждать ближе к концу года, считает председатель исполкома Союза педиатров России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова.

"По определению скученность людей и число контактов в летний период на порядок меньше, чем в осенне-зимний. Так что вторая волна, если и накроет нас, то ближе к Новому году", - сказала Намазова-Баранова "Интерфаксу" в среду.

Она подчеркнула, что летние месяцы нужно использовать с пользой - заниматься спортом и повышать иммунитет. Кроме того, нужно активизировать защиту от других инфекций, которые усугубят течение коронавируса или поспособствуют заражению - это, в частности, сезонный грипп, пневмококковая и гемофильная инфекция типа B, коклюш, ветрянка и менингококк.

На вопрос о том, насколько своевременно, по ее мнению, Москва и Россия начали снимать коронавирусные ограничения, академик ответила, что пока судить об этом рано.

"Если такое решение было принято, значит, аргументы "за" снятие ограничений перевесили аргументы "против". А насколько это действительно было правильно, мы узнаем несколько позже", - сказала академик.

Она также выразила надежду, что эта пандемия подтолкнет россиян к тому, чтобы выполнять элементарные правила гигиены для защиты от любых инфекций, а не только от коронавируса.

"Правило не трогать лицо, особенно глаза, нос и рот, правило мыть руки как можно чаще, а не только перед едой или после туалета, принцип избегать ненужных контактов, особенно в плохо проветриваемых помещениях, обязанность граждан самоизолироваться, если поднялась температура, начались катаральные или диарейные симптомы - все это нехитрые способы защиты от всех инфекций, включая банальные ОРВИ и "кишечный" грипп, которые мы не одно десятилетие просили сограждан соблюдать", - напомнила специалист.

"Очень надеюсь, что эта эпидемия заставит россиян более ответственно относиться к своему индивидуальному и нашему коллективному здоровью", - добавила собеседница агентства.

Актуальная статистика по коронавирусу в России

Прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ за сутки составил более 8,4 тыс. случаев, умерли 216 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных ранее в среду. В Москве на утро 10 июня, как сообщил оперативный штаб, было выявлено 1195 новых случаев COVID-19 за сутки (минимум с 11 апреля), 56 смертей и 3796 выздоровевших.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 493 657 случаев коронавирусной инфекции, 6 358 умерших и 252 783 выписанных (10 386 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 234 516. Выздоровел в стране каждый третий пациент с коронавирусом от общего их числа за все время.