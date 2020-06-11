В Калининграде взят под домашний арест второй полицейский из-за гибели задержанного от кипятка

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Калининграде второму обвиняемому по уголовному делу о гибели 36-летнего задержанного Ивана Вшивкова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщила пресс-служба регионального СКР.

"Сегодня суд отправил под домашний арест бывшего старшего оперативного дежурного ОМВД России по Московскому району города Калининграда. Ему уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - говорится в пресс-релизе.

В качестве подозреваемого экс-полицейский задержан 10 июня 2020 года. Будучи допрошенным в качестве обвиняемого, мужчина вину в совершенном преступлении признал частично.

Ночью 20 октября 2019 года в дежурную часть по Московскому району Калининграда был доставлен мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он был задержан за административное нарушение по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Находясь в помещении для содержания задержанных лиц он повредил радиатор отопления, в результате чего получил ожоги горячей водой и умер.

В СМИ появилось видео, предположительно, снятое полицейским, который уговаривает Вшивкова успокоиться и лечь спать. Задержанный отвечает, что не пьян и что его задержали незаконно. На видеозаписи видно, как он вырвал руками трубу батареи с горячей водой, и из нее полился кипяток.

После этого СКР возбудил уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (о халатности). Как полагает следствие, должностные лица полиции не обеспечили надлежащий контроль за безопасным содержанием, поведением и состоянием здоровья задержанного, что привело к получению гражданином термических ожогов.

В рамках дела задержаны бывшие начальник смены дежурной части отдела полиции и старший оперативный дежурный. Они уволены из УМВД.

Бывшему начальнику смены дежурной части уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).