Священнику грозит штраф до 100 тыс. руб. за проклятия в адрес закрывающих храмы из-за пандемии

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Суд в Верхней Пышме 23 июня рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении схиигумена Сергия (Романова), который проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии COVID-19, и затем был запрещен в служении.

"Романов обвиняется по ч.9 ст.13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях - "Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений (....)", - сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Отмечается также, что схиигумену грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел признаки административного правонарушения в действиях схиигумена. Согласно ответу врио начальника Центра по противодействию экстремизму регионального ГУ МВД (есть в распоряжении "Интерфакса"), материал проверки был направлен в прокуратуру Верхней Пышмы для принятия решения.

Полиция и прокуратура данный факт не комментировали.

Скандальные высказывания схигумена Сергия

Также сообщалось, что получила распространение видеозапись выступления схиигумена Сергия (Романова), где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Среди прочего отец Сергий проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и предупредил о создании "электронного лагеря сатаны".

Затем на ютьюбе появилась другая видеозапись выступления схиигумена, где священнослужитель призывает открывать храмы и говорит об угрозе чипирования, которое для большинства якобы окажется смертельным.

Екатеринбургская епархия запретила схиигумена в священнослужении и лишила его права ношения наперсного креста. Деятельность священнослужителя будет рассмотрена епархиальным судом.

Религиовед, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев в интервью "Интерфаксу" ранее назвал схигумена Сергия сектантом. По словам эксперта, в идеологии Сергия хорошо заметна конспирология разных типов, в частности медицинское диссидентство (отрицание пандемии коронавируса), теории о захвате власти в стране и церкви злыми силами, предсказание скорого конца света.