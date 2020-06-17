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Настоятельница и монахини ушли из монастыря, "захваченного" схиигуменом Сергием

Настоятельница и монахини ушли из монастыря, "захваченного" схиигуменом Сергием
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Среднеуральский женский монастырь, который, как сообщали СМИ, был захвачен схиигуменом Сергием (Романовым), запрещенным в служении, покинули настоятельница игумения Варвара (Крыгина) и некоторые монахини. Об этом сообщила пресс-служба Екатеринбургской епархии.

"Скорбя о заблуждении (...)запрещенного в священнослужении (...) схиигумена Сергия (Романова), ради умирения ситуации настоятельница Среднеуральского женского монастыря (...) приняла решение вместе с сестрами, не разделяющими раскольническую позицию, временно оставить территорию обители с тем, чтобы, избежать ненужных распрей, к коим ныне склонен отец Сергий, и дать ему возможность одуматься", - говорится в сообщении.

Ранее региональное издание 66.RU сообщило, что 15 июня схиигумен "захватил монастырь", "сверг настоятельницу" и организовал круглосуточную охрану обители казаками. Корреспондент издания сообщал, что на территорию монастыря пускали только паломников. Перед этим схиигумен выступил в церковном суде, который рассматривает его дело о неподчинении.

Схиигумен Сергий - ковид-диссидент. В апреле в интернете разошлась видеозапись его выступления, на которой он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и светским властям. Тех, кто закрывает храмы из-за эпидемии, он проклял, а также предостерег об угрозе создания "электронного лагеря сатаны". На еще одной записи он призывал открывать храмы и говорил об угрозе чипирования, которое для большинства окажется смертельным.

В конце апреля епархия запретила ему проповедовать и выступать публично.

В мае его запретили в священнослужении за нарушение запрета на проповеди, лишили права носить наперсный крест, принимать исповедь и покидать территорию скита без разрешения епископа. Тогда же епархия объявила, что его судьбу решит епархиальный суд.

16 июня этот суд провел первое заседание. На нем схиигумен зачитал "заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений", а затем "спешно покинул заседание епархиального церковного суда, не ответив на вопросы по существу", сообщила епархия. Следующее заседание суда назначили на 26 июня. Епархия при этом выразила надежды, что за это время схиигумен "одумается и исправится" и найдет в себе "духовные силы к живому и искреннему разговору".

После этого СМИ сообщили о захвате им Среднеуральского монастыря.

23 июня суд в Верхней Пышме рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении схиигумена. Ему вменяют ч.9 ст.13.15 КоАП (распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений).

В начале июня стало известно, что Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел признаки административного правонарушения в выступлениях схиигумена. Результаты проверки были направлены в прокуратуру Верхней Пышмы для принятия решения. Полиция и прокуратура данный факт не комментировали.

Сергий Романов Екатеринбургская епархия коронавирус центр Э Екатеринбург Среднеуральский монастырь Варвара Крыгина Верхяя Пышма

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