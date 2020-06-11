У освещавших ЧП в Норильске журналистов "РЕН ТВ" похитили штатив

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии выясняет обстоятельства хищения техники у журналистов во время съемок материала о разливе топлива в Норильске, сообщила агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя управления Ольга Шаманская.

7 июня на канале "РЕН ТВ" показали сюжет о ситуации с разливом нефти в результате разгерметизации резервуара в Норильске. "Журналист, снимавший материал, заявил в эфире о том, что один из руководителей предприятия АО "НТЭК", на котором произошла утечка, воспрепятствовал работе журналистов и похитил у них штатив от видеокамеры", - сказала Шаманская.

Ранее пресс-служба информационного центра "Известия" распространила заявление о препятствовании работе их коллег сотрудниками АО "НТЭК" в Норильске. По данным "Известий", журналисты снимали репортаж в районе устья реки Амбарная, который впоследствии вышел на "РЕН ТВ".

"Сотрудник в куртке АО "НТЭК" без разрешения членов съемочной группы "Известий" забрал и, видимо, спрятал штатив, принадлежащий нашей компании. Скорее всего, это было сделано для того, чтобы задержать нашу съемочную группу, - приводят в пресс-службе слова корреспондента "Известий" Виталия Ханина.

По информации "Известий", штатив съемочной группе в итоге вернули.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") из-за проседания свайного фундамента разгерметизировался один из резервуаров и вытекли горюче-смазочные материалы. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела. Разлив топлива объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

По версии следствия, конструкция разрушенного резервуара требовала проведения капитального ремонта с 2018 года. Однако его ввели в эксплуатацию без соответствующего заключения экспертизы. При этом в последующем было получено заключение экспертизы промышленной безопасности, согласно которому резервуар №5 "не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности и может эксплуатироваться при условии выполнения ряда ремонтных мероприятий".

По данному делу арестовали начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ Вячеслава Старостина и директора ТЭЦ Павла Смирнова.

Кроме того, СКР возбудил уголовное дело о халатности главы Норильска Рината Ахметчина. По мнению следствия, глава города не исполнил свои должностные обязанности при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов.