Спасатели рассказали о восстановлении фауны в районе разлива под Норильском

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Спасатели во время авиамониторинга вблизи места разлива нефтепродуктов в Норильске обнаружили птиц, что может свидетельствовать о восстановлении фауны, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Красноярскому краю в пятницу.

"Обнаружены птицы: лебеди, утки и чайки. Возвращение птиц позволяет предположить, что постепенно происходит восстановление местной фауны", - говорится в релизе.

Также сообщается, что к работе по сбору и утилизации нефтепродуктов привлечены 670 человек и 264 единицы техники.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела. Разлив топлива объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.