Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54Заразились
на 11.06В России 502 436+8 779В мире 7 360 239+118 004

Спасатели рассказали о восстановлении фауны в районе разлива под Норильском

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Спасатели во время авиамониторинга вблизи места разлива нефтепродуктов в Норильске обнаружили птиц, что может свидетельствовать о восстановлении фауны, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Красноярскому краю в пятницу.

"Обнаружены птицы: лебеди, утки и чайки. Возвращение птиц позволяет предположить, что постепенно происходит восстановление местной фауны", - говорится в релизе.

Также сообщается, что к работе по сбору и утилизации нефтепродуктов привлечены 670 человек и 264 единицы техники.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела. Разлив топлива объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Норильск

Новости по теме

Новости

Стала известна судьба бывшего замминистра юстиции Новака

Минтранс обеспокоило, что поезда с российским углем застревают на границе с Китаем

Рок-фестиваль "Нашествие" в 2020 году не состоится

Рок-фестиваль "Нашествие" в 2020 году не состоится
Экономический кризис

Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

В Минздраве занялись разработкой "плавающего" режима ограничений

В Калининграде взят под домашний арест второй полицейский из-за гибели задержанного от кипятка

Мурашко оценил эпидемиологическую ситуацию как спокойную в 21 регионе РФ

Что произошло за день: четверг, 11 июня

Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки безработных

Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки безработных
Авария на ТЭЦ в Норильске

Арестован заместитель главного инженера норильской ТЭЦ-3

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');