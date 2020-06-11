Суд ужесточил приговор жителю Кубани, державшему сына на цепи в сарае

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд ужесточил наказание жителю Белореченского района, державшему на цепи своего малолетнего ребенка. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе краевой прокуратуры в четверг.

Краснодарский краевой суд пересмотрел уголовное дело Валентина Матвиенко, приговоренного Белореченским райсудом 27 марта 2020 года к двум годам колонии-поселения со штрафом в 5 тысяч рублей. Суд изменил приговор, назначив Матвиенко три года лишения свободы в колонии-поселении со штрафом в размере 100 тысяч рублей, сказал сотрудник пресс-службы.

Вызвавшее широкий общественный резонанс уголовное дело было возбуждено летом 2019 года.

По информации пресс-службы следственного управления СКР по краю, Матвиенко неоднократно запирал своего десятилетнего сына от первого брака в сарае во дворе дома, приковывая металлической цепью.

Он обматывал цепь вокруг шеи сына и прикреплял замком к лестнице или ножке стеллажа. Свои действия подсудимый объяснял воспитательными целями. Следствием также установлено, что в семье ребенку не предоставляли надлежащих условий для отдыха, питания, общения, не обеспечивали предметами личной гигиены.

Ранее сообщалось, что 18 июля 2019 года мальчику удалось освободиться и сбежать. Отец в это время отвозил в Краснодар беременную жену.

По данным регионального уполномоченного по правам ребенка, родители мальчика находились в разводе с 2011 года. В 2016 году суд определил место жительства несовершеннолетнего с отцом. Семья не состояла на учете в органах опеки как неблагополучная.