Истязавшая приемных детей мачеха получила условный срок в Курганской области

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Жительница Курганской области, систематически истязавшая своих приемных детей, отделалась условным сроком, сообщает в среду пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд дал 61-летней обвиняемой пять лет условно.

При этом было установлено, что женщина, у которой было девять приемных детей, плохо кормила и одевала их, заставляла выполнять тяжелую физическую работу, била их ремнем и поленом, запирала в сарае и пристегивала цепью к кровати.

Весной 2018 года детей изъяли из семьи.