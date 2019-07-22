Житель Кубани посадил маленького сына на цепь и поехал с женой в роддом

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Житель одного из сел Белореченского района Краснодарского края посадил на цепь своего десятилетнего сына. Как сообщили в СКР, в отношении мужчины заведено уголовное дело о незаконном лишении свободы.

По данным следствия, мужчина проживал со своей семьей в селе Великовечном. Днем 18 июля он отвел сына в сарай, обмотал вокруг его шеи металлическую цепь, свободный конец которой закрепил металлическим замом к деревянной ножке стеллажа.

После этого мужчина вместе с 4-летним сыном и беременной супругой направились в перинатальный центр Краснодара, поскольку у женщины начались роды.

Некоторые местные СМИ сообщили, что мужчина держал ребенка на цепи, якобы чтобы отучить от привычки воровать.

Как сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, ребенок был помещен в детское отделение городской больницы, видимых телесных повреждений у него не выявили. О произошедшем сообщили матери мальчика.

По последней информации, родители мальчика официально находятся в разводе. В 2016 году судом принято решение об определении места жительства ребенка с отцом.