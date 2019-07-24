Поиск

Жительницу Ленобласти заподозрили в избиении ребенка кухонным молотком

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Ленинградской области возбуждено уголовное дело об избиении трехлетней девочки молотком для отбивания мяса, сообщает пресс-служба областного управления СК РФ.

По подозрению в этом преступлении задержана 57-летняя жительницe поселка Мга Кировского района области. По данным следствия, мать оставила девочку на попечение этой женщины, а та 22 июля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избила ребенка предположительно молотком для отбивания мяса, в том числе по голове.

В полицию обратились соседи, которые обнаружили избитую девочку на лестничной площадке у дверей в квартиру этой женщины.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении здоровью малолетней вреда средней тяжести с применением предметов, используемых в качестве оружия. Решается вопрос об аресте подозреваемой.

Ленобласть

Новости

Минтруд согласился допустить женщин к ряду ранее запрещенных для них профессий

Минтруд согласился допустить женщин к ряду ранее запрещенных для них профессий

Навальный сообщил, что его задержали

Навальный сообщил, что его задержали

Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе брошенного химпредприятия в Иркутской области

Хабаровские власти решили закрыть лагерь "Холдоми" после гибели детей при пожаре

Что случилось этой ночью: среда, 24 июля

Россия выразила сожаление после инцидента с самолетом в небе над Южной Кореей

Российские дипломаты встретились с экипажем задержанного в КНДР судна

Российские дипломаты встретились с экипажем задержанного в КНДР судна

МЧС срочно разработает правила безопасности в детских лагерях

МЧС срочно разработает правила безопасности в детских лагерях

Отправляющийся на МКС робот FEDOR завел твиттер

Отправляющийся на МКС робот FEDOR завел твиттер
Дело Михаила Абызова

Суд продлил арест Абызову до 25 октября

Суд продлил арест Абызову до 25 октября
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');