Жительницу Ленобласти заподозрили в избиении ребенка кухонным молотком

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Ленинградской области возбуждено уголовное дело об избиении трехлетней девочки молотком для отбивания мяса, сообщает пресс-служба областного управления СК РФ.

По подозрению в этом преступлении задержана 57-летняя жительницe поселка Мга Кировского района области. По данным следствия, мать оставила девочку на попечение этой женщины, а та 22 июля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избила ребенка предположительно молотком для отбивания мяса, в том числе по голове.

В полицию обратились соседи, которые обнаружили избитую девочку на лестничной площадке у дверей в квартиру этой женщины.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении здоровью малолетней вреда средней тяжести с применением предметов, используемых в качестве оружия. Решается вопрос об аресте подозреваемой.