Министр просвещения сообщил о подготовке школ в РФ к "обычному" 1 сентября

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Детсады и школы начнут учебу 1 сентября в очном режиме, надеется министр просвещения России Сергей Кравцов на фоне развития ситуации с коронавирусом.

"Что касается 1 сентября. Мы готовимся - система образования, детские сады, школы - к тому, что 1 сентября учащиеся пойдут в свои школы", - сказал Кравцов на организованной "Интерфаксом" онлайн-конференции в четверг.

Министр добавил, что при этом образовательным организациям нужно будет выполнять рекомендации Роспотребнадзора.

Как сообщалось, Роспотребнадзор дал рекомендации по организации учебного процесса в школах. В них школам предлагается, в частности, максимально ограничить контакты учащихся за пределами своего класса, организовать разное время начала уроков и перемен для разных классов, и обеспечить "входной фильтр" для школьников и учителей.