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В Минпросвещения рассказали об интересе G20 к российскому образованию на "удаленке"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Министры образования стран "Группы 20" заинтересовались опытом России по организации дистанционного образования в период, когда из-за коронавируса очная учеба стала невозможной. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

В ведомстве уточнили, что самые высокие оценки у участников встречи получили опыт именно России и Сингапура.

"В ходе встрече отмечалось, что практики нашей страны заслуживают особого внимания, учитывая количество учащихся, а только школы у нас посещало в этом году свыше 16,5 млн школьников, а также масштаб российской системы образования и ее инфраструктуры", - сообщили в пресс-службе.

Особый интерес вызвал запуск в России мультиплатформенного проекта, который объединил ресурсы телевещания и цифровых образовательных платформ, заявляют в ведомстве. Этот проект позволил российским школьникам вне зависимости от места проживания и скорости подключения к интернету продолжать обучение и подготовку к экзаменам.

"В целом, российские цифровые платформы доказали свою востребованность, так, например, посещаемость портала "Российской электронной школы" возросла до 63 миллионов пользователей", - говорится в сообщении.

Минпросвещения

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