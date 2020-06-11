Захарова нашла сомнительными доводы JIT о поражающих элементах в форме "бабочки"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Представитель МИД Мария Захарова назвала сомнительными доводы прокуратуры Нидерландов о причастности России к гибели рейса MH-17, сделанные на основе обнаруженных двух осколков поражающих элементов, отдаленно напоминающих двутавры, или так называемые "бабочки".

"Нидерландский прокурор Тейс Бергер недавно заявил, что якобы установлена модель поразившей рейс MH-17 ракеты. Этот вывод сделан на основе отдаленного сходства с формой двутавра, так называемой "бабочки", всего двух осколков из обнаруженных 370", - сказала она на брифинге.

"В материалах голландского технического расследования четко указано, что в боеголовках такого типа подобные осколки составляют одну четверть от общего числа - то есть их должно было быть около ста, - продолжила дипломат. -К тому же в корпусе самолета не обнаружено ни одного отверстия в форме двутавра, да и сами осколки найдены при сомнительных обстоятельствах".

Представители международной следственной группы (JIT) говорили, что поражающими элементами в виде двутавра начинены только ракеты нового типа и российского производства, которые по определению не могли находиться в распоряжении украинской стороны.

Ранее об отсутствии пробоин в форме бабочки" на обломках погибшего самолета заявляли в концерне "Алмаз-Антей", производителе "Буков".

Очередной этап слушаний по делу MH-17 стартовал в Гааге 8 июня и завершился 10 июня. Стороны сообщили о проделанной работе и собранной информации. Следующее заседание намечено на 22 июня.