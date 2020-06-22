Защита Пулатова обратила внимание суда по делу MH17 на коррупцию на Украине

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Защита гражданина России Олега Пулатова, который является одним из обвиняемых по делу о сбитом малайзийском Boeing, обратила внимание суда Гааги на то, что к данным украинской стороны об обстоятельствах этой катастрофы следует относиться осторожно, поскольку в этой стране серьезные проблемы с коррупцией.

"Украина - это не Дания", - отметил один из адвокатов Пулатова.

Также он привел высказывания украинской прокуратуры, из которых сделал вывод, что в ведомстве считают своей целью не столько выяснить правду, сколько именно доказать причастность России к трагедии в небе над Донбассом.

Он также призвал окружной суд подумать, достаточно ли честно украинская сторона участвовала в расследовании. "Говорилось, что Россия этого не делала. А как насчет Украины?", - спросил он.

Пулатов - единственный фигурант дела, которого в суде представляют адвокаты.

Ни одного из обвиняемых на процессе нет, их судят заочно. Кроме Пулатова, по делу проходят россияне Игорь Гиркин (Стрелков) и Сергей Дубинский, а также гражданин Украины Леонид Харченко. По оценке объединенной следственной группы, они организовали переброску и развертывание в Донбассе ЗРК "Бук", из которого 17 июня 2014 года был сбит лайнер. Следствие считает, что Гиркин и Дубинский были "на вершине вооруженной группировки ДНР", а Пулатов и Харченко были их непосредственными подчиненными.

Предыдущий этап слушаний по этому делу проходил с 8 по 10 июня. Тогда стороны сообщили о проделанной работе и собранной информации. Теперь в суде продолжается подготовка к началу рассмотрения дела по существу. Процесс начался в марте, но был прерван из-за пандемии коронавируса.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек.