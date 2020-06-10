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Обвинение по делу MH-17 заявило, что неофициальный статус фигурантов лишил их иммунитета

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Если бы четверо фигурантов дела о крушении под Донецком рейса MH-17 имели статус комбатантов и какое-либо государство подтвердило, что они действовали в Донбассе от его имени, они получили бы иммунитет от судебного преследования, заявил представитель прокуратуры Нидерландов в окружном суде Гааги.

По делу проходят граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Гиркин в мае говорил, что вину не признает, но как участник боевых действий в Донбассе несет "часть моральной ответственности" за случившееся.

Представитель обвинения в суде заявил, что фигуранты могли бы избежать разбирательства, если бы выяснилось, что они действовали от лица какого-то государства. Для этого "страна должна направить письменное заявление, в котором объявила бы что эти люди действовали от ее имени", сказал он. При таком развитии событий ответственность за произошедшее в небе над Донбассом перешла бы от отдельных физических лиц к государству. По его словам, от России такого заявления не поступало.

Фигурантам дела нельзя присвоить статус комбатантов, так как нет официального подтверждения, что они принимали участие в боевых действиях в составе вооруженных сил одной из стран, добавил прокурор. Этот статус при определенных обстоятельствах давал бы им возможность избежать судебного разбирательства.

"Мы изучили, может ли здесь быть речь о каком бы то ни было виде иммунитета от судебного преследования, и не нашли ничего подобного", - отметил он.

Слушания по делу о гибели 298 человек в сбитом пассажирском самолете Malaysia Airlines возобновились 8 июня после перерыва, вызванного эпидемией коронавируса.

Представитель обвинения заявил суду, что самолет не мог быть сбит украинскими военными, в том числе из "Бука", поскольку эта версия не нашла подтверждений. Отсутствие данных с радаров, которые подтверждали бы попадание ракеты в самолет, по его словам, не опровергает версию о "Буке".

Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года.

Схипхол Окружной суд Гааги MH17 Malaysia Airlines Нидерланды Донецк Игорь Гиркин

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