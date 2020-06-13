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В России за сутки выявлены 8 706 случаев COVID-19

В России за сутки выявлены 8 706 случаев COVID-19
В Городской клинической больнице №52 в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - За последние сутки в России зарегистрированы 8 706 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает в субботу оперштаб.

У 34,1% не было клинических проявлений болезни. В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 520 129 случаев (+1,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Суточный прирост уже 12 дней не превышает 9 тыс., оставаясь в рамках 8,4 - 8,9 тыс. Темп прироста также остается незначительным - на уровне 1,7%.

За прошедшие сутки в России умерли 114 человек, из них в Москве - 44. За весь период скончались 6 829 человек. Выписан 5 271 человек, из них в Москве - 1 534. Всего вылечившихся уже 274 641.

Коэффициент распространения инфекции в Москве составляет 0,78, накануне он составлял 0,76. В России коэффициент третьи сутки остается на уровне 0,98.

Россия по числу новых случаев остается на третьем месте в мире. По данным Университета Джонса Хопкина, первое место занимают США (2,04 млн заболевших), второе место - Бразилия (828 тыс.). На четвертом месте - Индия (308,4 тыс.), на пятом - Великобритания (294,4 тыс.).

Ситуация в регионах

В Москве за сутки зарегистрированы 1 493 новых случая заражения коронавирусом. Всего в столице к настоящему моменту зафиксированы 204 428 случаев COVID-19.

В Московской области - 725 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 262, в Свердловской области - 245, в Воронежской области - 228, в Нижегородской области - 218, в ХМАО - 183, в Красноярском крае - 169, в Иркутской области - 163, в Ростовской области - 162.

Еще 156 случаев пришлись на Коми, 150 - на Ульяновскую область, 146 - на Самарскую область, 125 - на Ямало-Ненецкий АО, 120 - на Челябинскую область, 118 - на Саратовскую область, 113 - на Архангельскую область, 109 - на Волгоградскую область.

В Новосибирской области зафиксированы еще 108 случаев, в Смоленской области - 103, в Тыве - 101, в Псковской области - 100. В других регионах суточный прирост заболеваемости составил менее ста случаев.

Хроника коронавируса. Июнь.

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