Темпы прироста новых случаев COVID-19 в России сократились в 16 раз

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о существенном сокращении темпа ежесуточного прироста новых инфицированных COVID-19.

"И если сравнивать ежесуточный прирост, то с конца марта по сегодняшний день он сократился, по сути, в 16 раз. Это очень серьезный показатель, сегодня это 1,7-1,8% в среднем по России. Но еще раз хочу сказать, что все равно он еще остается достаточно тревожным для нас, потому что мы достигли пика на очень высоких цифрах", - сказала Голикова в субботу на брифинге, посвященном ситуации с COVID-19 в РФ.

Голикова заявила, что 79% всех пациентов с COVID-19, отправленных на лечение в коронавирусные больницы, уже выписаны. "Я считаю, что это очень хороший показатель", - сказала она.

Вице-премьер напомнила, что в марте клиники пришлось спешно перепрофилировать под COVID-19, и сейчас можно сказать, что "они очень достойно отработали". Сейчас в тех регионах, где эпидемия пошла на спад, койки переводятся обратно под плановую медпомощь.

Уже 43 российских регионов приступили к снятию режима самоизоляции и находятся на первом этапе этого процесса. Еще шесть регионов, по словам Голикова, находятся на втором этапе, а оставшиеся - "постепенно движутся к первому этапу".

"Понятно, что всем нам хочется, чтобы это было быстрее - лето и хочется расслабиться. Тем не менее, вирус находится с нами, он курсирует в популяции", - отметила Голикова.

Она также констатировала, что в числе новых случаев, выявляемых в России каждый день, доля Московского региона снизилась и уже составляет 22-23%, а доля всей остальной территории страны растет.

По последним данным, в России зарегистрированы 520 129 случаев COVID-19. Суточный прирост на утро субботы составил 8 706 случаев (+1,7%), из них 1 493 пришлись на Москву, 725 - на Московскую область. Суточный показатель по России уже 12 дней не превышает 9 тысяч и остается в рамках 8,4 - 8,9 тыс.