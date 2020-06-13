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Иммунитет к коронавирусу выявлен у 14% россиян, сдавших анализы на антитела

В Москве антитела к коронавирусу обнаружены у 32,4% медиков, прошедших тестирование

Иммунитет к коронавирусу выявлен у 14% россиян, сдавших анализы на антитела
Тестирование на коронавирус в московской поликлинике №191
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к новому коронавирусу прошли почти 650 тысяч человек, иммунитет обнаружен у 14% из них, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, пока наибольшая доля протестированных - 88% - приходится на Москву, однако к скринингу уже подключились в общей сложности 47 регионов страны.

"Сейчас Роспотребнадзор активно готовится к популяционному исследованию в субъектах РФ. Мы надеемся, что это поможет нам понять, насколько глубоко вирус проник в нашу популяцию, и насколько наше население уже естественным путем защищено", - отметила Голикова в субботу на брифинге, посвященном ситуации с COVID-19 в РФ.

Вице-премьер пояснила, что регионы разворачивают тестирование позже Москвы потому, что эпидемия на их территорию пришла позже, чем в столицу.

Вице-премьер также остановилась на ИФА-тестировании медицинских работников в больницах Москвы. По ее словам, на первом этапе обследовано 15,5 тыс. медиков в 60 учреждениях, результат - наличие антител у 16,5% обследованных. При повторном обследовании антитела обнаружены у 32,4% прошедших тестирование, при этом у 21% они выявлены повторно, а у 11,4% - впервые.

Как сообщалось, в Москве массовое бесплатное тестирование на коронавирус было запущено 15 мая. Первоначально сдать анализы можно было по предварительной записи после получения приглашения, с 27 мая проверку на наличие антител к коронавирусу могут пройти все желающие.

По последним данным, в России зарегистрированы 520 129 случаев COVID-19. Суточный прирост на утро субботы составил 8 706 случаев (+1,7%).

Хроника 09 января – 13 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова коронавирус

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