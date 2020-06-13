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Вокзал оборудован на станции Выходной после обрушения моста под Мурманском

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Новый модульный вокзальный комплекс в субботу начал работать на станции Выходной.

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Туда после приостановления железнодорожного сообщения с Мурманском из-за обрушения ж/д моста прибывают пассажирские поезда и оттуда же отправляются в обратный путь.

Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (региональный филиал ОАО "РЖД"), новый вокзальный комплекс площадью 72 кв.м рассчитан на 36 посадочных мест. Он имеет служебные помещения для дежурного по вокзалу, пункт оказания первой медицинской помощи, оборудованные модульные туалеты. Также организовано дежурство подразделений транспортной безопасности.

Кроме того, железнодорожники удлинили и заасфальтировали пассажирскую платформу и подходы к ней, установили ограждения.

"В течение коротко периода времени мы смонтировали пассажирский павильон, чтобы пассажиры смогли воспользоваться залом ожидания. В павильоне так же предусмотрено оборудование, обеспечивающее санитарный режим - рециркуляторы воздуха, диспенсеры с антисептиками", - заявил начальник Октябрьской дирекции пассажирских обустройств Леонид Туровчук, открывая работу нового вокзального павильона.

Ранее ОЖД организовала временную схему подвоза пассажиров от станции Мурманск к станции Выходной и обратно на автобусах.

Обрушение моста между станциями Кола и Выходной произошло 1 июня. До этого были выявлены нарушения конструкций. С 31 мая отправка грузов в направлении мурманского транспортного узла запрещена. Планируется создать обход места ЧП за счет создания нового участка в рамках курируемого Минтрансом проекта по строительству ветки на порт Лавна (находится на противоположном от Мурманска берегу Кольского залива).

Региональные власти и руководство ОАО "РЖД" ожидают запуск этой логистической схемы к 23 июня. Параметры движения оцениваются монополией в 16 пар поездов в сутки с учётом пассажирских. Полностью восстановить объемы движения на Мурманск РЖД планируют к октябрю - после реконструкции разрушенного моста.

Мурманская область Выходной

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