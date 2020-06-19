Под Мурманском запустили резервную ж/д ветку после обрушения моста

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Резервная железнодорожная ветка, экстренно построенная в обход обрушившегося 1 июня моста через реку Колу, запущена в пятницу вечером. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса" со станции Выходной.

Первый поезд со сборным грузом проследовал от станции Выходной по новому участку желдороги протяженностью 5,7 км до блокпоста 9 км и затем до станции Мурмаши. Тепловоз тянет за собой 54 вагона.

Первыми, кто проехал по новой ветке, стал начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"С сегодняшнего дня мы выходим на размеры 16 грузовых пар поездов и два пассажирских (в сутки - ИФ)", - сказал Голомолзин журналистам перед церемонией запуска первого поезда по резервной ветке.

Голомолзин отметил, что запуск сообщения по новой ветке произошел "на четыре дня раньше".

Как сообщалось ранее, повреждение моста на однопутной линии между станциями Выходной и Кола под Мурманском было обнаружено 30 мая. Октябрьская железная дорога (региональный филиал ОАО "РЖД") называла в качестве причины подъем уровня воды в реке Кола. Путь был закрыт для движения поездов. Начались восстановительные работы. Объект предполагалось восстановить за счет монтажа более длинного пролета без промежуточной опоры, сообщали местные власти, оценивая сроки работ в 2-3 недели.

При этом 31 мая РЖД ввели полный запрет на отправку грузов в направлении транспортного узла. Там, в частности, находятся несколько стивидорных активов, в том числе "Мурманский морской торговый порт" (ММТП) группы "СУЭК" и "Мурманский балкерный терминал" "Еврохима".

Днем 1 июня мост обрушился. После этого было решено создать обход места ЧП за счет прокладки нового участка в рамках курируемого Минтрансом проекта строительства ветки на порт Лавна (находится на противоположном от Мурманска берегу Кольского залива).

Региональные власти и руководство РЖД ранее оценивали сроки запуска этой логистической схемы не позднее 23 июня. Параметры движения оцениваются монополией в 16 пар поездов в сутки с учетом пассажирских. Полностью восстановить объемы движения на Мурманск РЖД планируют к октябрю – после реконструкции разрушенного моста.