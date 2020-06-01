Строительство ответвления на Лавну ускорят для восстановления ж/д сообщения с Мурманском

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Строительство линии Выходной-Лавна в рамках проекта по развитию Мурманского транспортного узла (МТУ) ускорят, чтобы восстановить железнодорожное сообщение с Мурманском, прерванное в понедельник из-за обрушения моста на линии в город.

Как сообщил журналистам губернатор региона Андрей Чибис на месте ЧП, рассматривались два сценария. Первый предусматривал сохранение опоры моста, которая была сдвинута в субботу из-за подъема уровня воды в реке Кола. "Второй вариант, которым мы начали вчера (в воскресенье - ИФ) заниматься - это ускоренная (прокладка - ИФ) другого участка, который мы строим в рамках (проекта - ИФ) МТУ", - сказал чиновник.

"Очень правильно, что стали сразу два варианта отрабатывать. Стихия взяла свое, и одну опору удалось укрепить, а вторая слегла, и мост провалился. Поэтому все силы будут брошены на выполнение второй задачи, чтобы максимально быстро восстановить движение поездов с точки зрения работы порта, грузов и так далее", - добавил Чибис.

"Для нас принципиально важноа, как для региона, работа наших предприятий - поставка и отправка продукции морем... Необходимые силы и средства... мобилизованы, в том числе те подрядные организации, которые занимаются (развитием - ИФ) Мурманского транспортного узла", - сказал губернатор.

По его словам, в понедельник вечером состоится заседание оперативного штаба, созданного в связи с ситуацией, где "должны быть готовы проектные решения, чтобы это (ускоренное строительство ветки - ИФ) реализовать".

Повреждение моста на однопутной линии между станциями Выходной и Кола под Мурманском из-за подъема уровня воды в реке Кола было обнаружено днем 30 мая. Путь закрыли для движения поездов, там начались восстановительные работы. Однако в понедельник два пролета объекта обрушились.

ОАО "Российские железные дороги" ввело запрет на отправку грузов в направлении мурманского узла, сообщал "Интерфаксу" представитель монополии. Местный железнодорожный узел, в частности, обслуживает "Мурманский морской торговый порт", СУЭК, комбинат "Печенганикель", "Норильский никель".