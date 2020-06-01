В Мурманской области рухнул железнодорожный мост

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области, сообщает пресс-служба МЧС региона в понедельник.

Отмечается, что сегодня в 14:30 (время совпадает с московским) надводная часть моста обрушилась из-за того, что не выдержала пострадавшая в результате паводка опора моста.

В результате инцидента никто не пострадал.

В паблике "Мурманск ДТП ЧП" в социальной сети "ВКонтакте" очевидцы опубликовали фотографии упавшего железнодорожного моста, находящегося между рекой Колой и поселком Молочным.

Ранее сообщалось, что река Кола вышла из берегов и сместила опоры железнодорожного моста. В результате грузовые и пассажирские перевозки на перегоне Выходной - Кола от станции Выходной до станции Мурманск приостановлены, проводятся восстановительные работы.