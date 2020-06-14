Патриарх Кирилл освятит главный военный храм России

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Главный храм Вооруженных сил России будет торжественно освящен в воскресенье утром в подмосковной Кубинке.

Чин великого освящения собора и первую литургию в нем совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Главный военный храм России должен был открыться в мае, к 75-летию Победы, однако церемонию тогда отложили из-за пандемии коронавируса.

Строительство этого собора стало одним из наиболее масштабных церковно-общественных проектов последних десятилетий, его возведение обошлось в сумму более 3 млрд рублей - добровольных пожертвований от частных лиц, компаний и организаций. В общей сложности у храма оказалось около 100 тыс. спонсоров. Один из первых взносов сделал министр обороны Сергей Шойгу, который выступил инициатором строительства собора.

Эта церковь стала третьей по величине в России после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Петербурге. Ее высота вместе с крестом составит 95 метров.

Храм построен в рекордные для его размеров сроки - менее чем за два года.

В оформлении собора много символичного - например, его внешние стены защитного цвета. В честь года окончания войны диаметр барабана главного купола составляет 19 метров 45 сантиметров.

75 лет со Дня Победы символизирует 75-метровая высота звонницы, а 1418 дней и ночей Великой Отечественной отразились как в высоте малых куполов - 14 метров 18 сантиметров, так и в длине мультимедийной галереи "Дорога памяти" на территории храмового комплекса - 1418 шагов.

Кроме того, 1418 кв. метров - площадь витражей собора. "Мы не планировали этого специально, так получилось само собой, можно сказать - чудо", - сказал главный архитектор храма Дмитрий Смирнов.

Количество икон в иконостасе - 48 - соответствует числу месяцев войны. Иконостас инкрустирован 431 драгоценным и полудрагоценным камнем - столько же стрелковых дивизий насчитывалось в Красной армии к моменту окончания Великой Отечественной.

В храме присутствуют четыре придела по видам и родам войск Вооружённых сил. Они посвящены Александру Невскому - покровителю Сухопутных войск, пророку Илии - покровителю ВКС и ВДВ, Андрею Первозванному - покровителю Военно-морского флота и великомученице Варваре - покровительнице РВСН.

Предполагается, что храм станет центром воинской славы и всенародной памяти о павших воинах в годы самой кровопролитной войны в истории человечества. Он будет символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества.