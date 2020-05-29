Открытие главного военного храма России назначили на 22 июня

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Торжественная церемония открытия Главного храма Вооруженных сил России запланирована на 22 июня текущего года, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

Собеседник агентства напомнил, что 22 июня в России отмечается День памяти и скорби (день начала Великой Отечественной войны).

Храм, возведенный в подмосковной Кубинке, планировалось открыть в канун Дня Победы, но, как сообщал "Интерфакс" в конце апреля, опасность распространения коронавирусной инфекции заставила отодвинуть дату на более поздний срок.

По словам собеседника агентства, церемония открытия храма начнется рано утром с молебна, затем центром событий станет музейный комплекс "Дорога Памяти", как и храм, созданный к 75-й годовщине Победы советского народа в ВОВ.

Патриарший собор в честь Воскресения Христова возведен на территории подмосковного парка "Патриот".