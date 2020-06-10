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Освящение главного воинского храма России перенесли с 22 на 14 июня

Освящение главного воинского храма России перенесли с 22 на 14 июня
Главный храм Вооруженных сил России в Кубинке
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Освящение главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке решено совершить на неделю раньше, чем предполагалось.

"По решению первых лиц храм будет освящен не 22 июня, как планировалось, а 14 июня", - сообщил "Интерфаксу" в среду настоятель храма епископ Стефан (Привалов).

Таким образом, по его словам, решено было развести два мероприятия - само освящение главного воинского храма России и торжества 22 июня по случаю Дня памяти и скорби.

Епископ Стефан, который также возглавляет синодальный Отдел по взаимодействию с Вооруженными силами, сообщил, что патриарх будет не только освящать храм 14 июня, но и с большой долей вероятности возглавит в нем поминальные мероприятия 22 июня.

Это уже не первый перенос освящения главного храма Вооруженных сил. Изначально предполагалось, что он будет освящен 6 мая, в день памяти святого Георгия Победоносца. Однако карантинные ограничения, связанные с коронавирусом, внесли коррективы в эти планы, и в конце апреля освящение решили перенести, новой датой торжественного события было объявлено 22 июня.

О завершении строительства своего главного храма Минобороны РФ объявило 9 мая. Храм был построен в подмосковном парке "Патриот" на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступавшие в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение".

ВС РФ Кубинка Минобороны РФ Подмосковье

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