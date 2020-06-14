Глава Сургута госпитализирован в больницу с коронавирусной инфекцией

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Глава Сургута, крупнейшего города в Ханты-Мансийском автономном округе, Вадим Шувалов госпитализирован в Сургутскую окружную больницу в связи с подтверждением коронавирусной инфекции.

"Друзья, сегодня мне пришло подтверждение (заражением - ИФ) коронавирусной инфекцией. В данный момент я госпитализирован в Сургутскую окружную клиническую больницу, нахожусь в надёжных руках", - сообщил Шувалов в своем личном аккаунте в соцсетях.

Он отметил, обязанности главы города передал своему заместителю Алексею Жердеву, однако "находится на связи, работает дистанционно".

"Круг людей, с которыми я контактировал последние две недели, установлен, все взяты на контроль (...) Хочу, чтобы те, кто ещё сомневается, что вирус реален, прочитали эти строки. Опасность инфекции не преувеличена, каждый из нас находится под ударом - я тому живой пример. Пожалуйста, соблюдайте все необходимые меры предупреждения заболевания, соблюдайте режим самоизоляции", - обратился к подписчикам глава Сургута.