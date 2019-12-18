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Госдума приравняла сжигание мусора к "утилизации" твердых отходов

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном, чтении закон, согласно которому сжигание твердых коммунальных отходов (ТКО) приравнивается к их "утилизации".

Ранее эта процедура квалифицировалась как "обезвреживание", для нее требовалось предоставить больше экологической документации и разрешений. Согласно законодательству РФ, к утилизации можно относить только рециклинг - повторное использование отходов для производства товаров (например, сдача резиновых покрышек), регенерацию - возврат товаров в производственный цикл после подготовки (сдача стекла), рекуперацию - извлечение полезных компонентов для их повторного применения (например, извлечение металлокорда из покрышек и его использование в бетонных плитах).

Принятый закон относит к утилизации "использование ТКО в качестве возобновляемого источника энергии после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки" - так называемая "энергетическая утилизация", или сжигание.

Утилизация отходов и их обезвреживание, согласно законодательной практике, не является тождественным понятием. К обезвреживанию, например, относят такие процессы, как захоронение ТКО или пиролиз (термическое разложение без доступа кислорода). Все проекты по обезвреживанию отходов подлежат государственной экологической экспертизе (ГЭЭ), они проверяются на соответствие экологическому законодательству, в ходе проверки должно подтверждаться отсутствие негативного влияния на окружающую среду. К объектам утилизации законодательных требований меньше - необходимо разработать лишь технические условия на продукцию.

Во вторник, 17 декабря, в ходе обсуждения упомянутого законопроекта во втором чтении ряд депутатов Госдумы (Валерий Гартунг и Кирилл Черкасов) указали на нарушение процедуры рассмотрения этого документа. Поправки не были внесены отдельным законом, а шли как дополнение к законопроекту о способах уплаты экологических платежей (N568200-7). Следовательно, не прошли процедуру публичного обсуждения, обратили внимание парламентарии.

В ответ на претензии глава комитета по экологии Владимир Бурматов подчеркнул, что в законопроекте делается специальная оговорка, что до сжигания отходов из них должны быть извлечены полезные фракции. "Они должны быть подвергнуты обработке и только оставшиеся так называемые "хвосты" можно будет подвергать энергетической утилизации (сжиганию - ИФ)", - сказал он.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин напомнил, что если отходы будут хоронить, а не сжигать, то это несет риски для последующих поколений. "Этими поправками мы с вами фактически вносим ограничения сжигания тех фракций, которые можно пустить во вторичную переработку, это важнейший момент, он ключевой. Если мы хотим дальше заниматься захоронением хвостов так называемых, (...) то мы с вами заложим для будущих поколений "бомбу", с которой они рано или поздно столкнутся, может это и горькая таблетка, но мы должны ее принять", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, в 2017 году правительство РФ приняло пакет документов, которые устанавливали сроки, порядок и условия проведения конкурсных отборов проектов по строительству генерирующих объектов на основе использования ТКО, а также регионы, в которых будут реализованы соответствующие проекты: Республика Татарстан (55 МВт), Московская область и г. Москва (280 МВт).

Структуры "РТ-Инвест" (контролируются "Ростехом") ООО "АГК-1" и ООО "АГК-2" в 2017 году были объявлены победителями этих конкурсов. Они получили право на строительство подобных объектов в Московской области (АГК-1) и Татарстане (АГК-2). Партнером проекта является японско-швейцарская Hitachi Zosen Inova.

Четыре завода в Подмосковье будут перерабатывать 2,8 млн тонн отходов в год с получением 280 МВт электрической мощности, завод под Казанью - 550 тыс. тонн отходов (55 МВт). Общий объем инвестиций оценивается примерно в 150 млрд рублей, в том числе инвестиции в мусоросжигающие заводы в Татарстане - 28 млрд рублей.

Закон об утилизации ТКО должен вступить в силу с 1 января 2020 года.

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