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В комитете Думы открестились от поправок об отмене эко-экспертизы для опасных объектов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Поправки, предлагающие отменить государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) при строительстве наиболее опасных объектов, через профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству не проходили, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Евгений Москвичев.

Он отметил, что "это законопроект депутата Николая Гончара, над поправками работает правительство".

Ранее газета "Коммерсантъ" написала о подготовленных поправках об отмене государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) при строительстве наиболее опасных объектов, например, мусоросжигательных заводов.

Сообщалось, что поправки подготовлены комитетом по транспорту и строительству Госдумы ко второму чтению законопроекта об ускорении приоритетных строек ОАО РЖД. Он был внесен в Госдуму в декабре 2019 года и 1 апреля 2020 принят в первом чтении.

Его авторами выступила группа депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия", в частности, Николай Гончар.

Госдума

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