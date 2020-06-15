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Российский рынок акций открылся падением индексов на 2,4-3%

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в понедельник открылись снижением цен большинства blue chips вслед за мировыми площадками, которые упали на опасениях о второй волне коронавируса и ее негативного влияния на начавшееся восстановление экономики.

Экономический кризис

К 10:01 индекс МосБиржи первый пробил 2700 пунктов и откатился ниже 2680 пунктов - уровня почти месячной давности, упав на 2,4% до 2679,42 пункта. Индекс РТС упал на 3% до 1200,87 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5,2%.

Доллар подорожал на 27 копеек до 70,47 рубля.

Подешевели рублевые акции "Северстали" (-5,2%), "Роснефти" (-3,4%), "Сургутнефтегаза" (-3,2%), "ЛУКОЙЛа" (-3,2%), "Мосбиржи" (-3,2%), "Норникеля" (-3,1%), АФК "Система" (-2,8%), "Аэрофлота" (-2,8%), "Газпром нефти" (-2,6%), "Татнефти" (-2,6% и -3,5% "префы"), "РусАла" (-2,6%), "НОВАТЭКа" (-2,5%), "Газпрома" (-2,5%).

Подросли котировки "Башнефти" (+1%), "префы" "Россетей" (+0,6%).

В Европе и США в пятницу индексы выросли, но неделю завершили снижением; откат индикаторов в США, например, стал максимальным с 20 марта. Снижение было обусловлено опасениями возникновения второй волны коронавируса и ее негативного влияния на начавшееся восстановление экономики. В пятницу положительное воздействие на настроения инвесторов оказала новость о начале последнего этапа тестирования вакцины против COVID-19, разработанной компанией Moderna, на 30 тыс. добровольцев, пишет MarketWatch.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июне увеличился до 78,9 пункта, при прогнозах роста до 75 пунктов с майских 72,3 пункта, сообщает Trading Economics.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) в июне опустились до 3% с 3,2%, прогноз на долгосрочную перспективу (горизонт 5-10 лет) - до 2,6% по сравнению с 2,7% месяцем ранее.

Кроме того, министерство труда США сообщило в пятницу о том, что стоимость импорта в США в мае увеличилась на 1% относительно предыдущего месяца. Это максимальный прирост с февраля 2019 года. Он был обусловлен корректировкой вверх цен на энергоносители в прошлом месяце после исторического падения в апреле. Без учета стоимости нефтепродуктов импортные цены в мае выросли всего на 0,1%.

Главный экономист МВФ Гита Гопинат заявила, что мировая экономика растет намного медленнее, чем ожидалось, и шрамы от пандемии коронавируса могут сохраниться намного дольше.

В понедельник снижаются индексы в Азии (японский Nikkei 225 упал на 3,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 2,2%), резко "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 2,9%, к 2935 пунктам).

Нефть утром в понедельник также дешевеет на фоне тревог по поводу роста числа заражений коронавирусом в США и Китае и возможности второй волны эпидемии. Августовские фьючерсы на Brent к 10:01 по Москве дешевели на 3,2%, до $37,49 за баррель (+0,5% в пятницу), августовские фьючерсы на WTI дешевели на 4,3%, до $34,94 за баррель.

За минувшую неделю Brent подешевела на 8,4%, WTI - на 8,3%. Это первые недельные потери для обеих марок с недели, завершившейся 24 апреля.

Новая вспышка коронавируса в Китае усиливает тревоги по поводу второй волны пандемии. В 11 микрорайонах района Фэнтай в Пекине объявлен "режим военного времени" после того, как у пяти работников расположенного там оптового рынка "Синьфади" была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил исполняющий обязанности главы района Чу Цзюньвэй.

За истекшие стуки в Китае выявлены 67 новых случаев заражения коронавирусом, из них выявлено 49 больных в активной форме и 18 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

РТС Мосбиржа СШ Китай Европа МВФ Минтруда Nikkei Shanghai Composite Hang Seng

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