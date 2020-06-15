Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов на опасениях второй волны COVID-19

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро укрепляются на Московской бирже в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвесторов к рисковым активам, падающей нефти и опасениях второй волны коронавируса в Соединенных Штатах и Китае.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 70,4-70,7 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 70,51 руб./$1 (+30,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 79,2 руб./EUR1 (+0,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 17,06 копейки к уровню закрытия четверга, до 74,42 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,3856 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 68 копеек выше официального курса.

Вспышка коронавируса в Китае

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов после длительных выходных на тревогах по поводу возможной второй волны пандемии коронавируса в США и Китае. Инвесторы опасаются, что она может нанести еще больший ущерб мировой экономике.

В 11 микрорайонах района Фэнтай в Пекине объявлен "режим военного времени" после того, как у пяти работников расположенного там оптового рынка "Синьфади" была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил исполняющий обязанности главы района Чу Цзюньвэй.

За истекшие стуки в Китае выявлены 67 новых случаев заражения коронавирусом, из них выявлено 49 больных в активной форме и 18 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Нефть резко дешевеет на новостях о COVID-19

Цены на нефть резко снижаются в ходе торгов в понедельник на фоне тревог по поводу роста числа заражений коронавирусом в США и Китае.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве 15 июня упала на 3,2% - до $37,49 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 4,3% - до $34,94 за баррель.

За минувшую неделю Brent подешевела на 8,4%, WTI - на 8,3%. Это первые недельные потери для обеих марок с недели, завершившейся 24 апреля.