Доллар подорожал к евро на опасениях второй волны COVID-19

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Доллар США растет по отношению к евро и снижается в паре с японской иеной в ходе торгов в понедельник на тревогах по поводу возможной второй волны пандемии коронавируса.

Евро торгуется утром на уровне $1,1236 по сравнению с $1,1256 на закрытие предыдущих торгов. Стоимость единой европейской валюты находится на уровне 120,42 иены по сравнению со 120,87 иены в пятницу, 12 июня. Курс доллара составляет 107,15 иены против 107,38 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, опускается на 0,03% относительно предыдущего дня. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, растет на 0,34%.

Трейдеры следят за новостями, касающимися роста числа новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в США и Китае на фоне опасений, что вторая волна заболевания может нанести еще больший ущерб мировой экономике.

Курс доллара США относительно юаня растет на 0,2%, до 7,0954 юаня.

Новая вспышка коронавируса в Китае

За истекшие стуки в Китае зафиксированы 67 новых случаев заражения коронавирусом, из них выявлено 49 больных в активной форме и 18 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав. В Пекине после длительного перерыва второй день подряд фиксируется по 36 новых активных случаев инфицирования. Первые были выявлены в столичном районе Фэнтай на оптовом рынке "Синьфади".

Австралийский доллар в понедельник падает к доллару США на 1,15% и торгуется около $0,6786. Курс австралийского доллара чувствителен к изменениям прогнозов мировой экономики и сырьевых цен, пишет Dow Jones. По мнению экспертов CBA, переоценка рынком прогноза мировой экономики может подтолкнуть пару AUD/USD к значению $0,6665. Дополнительное давление на австралийский доллар могут оказать данные по рынку труда, которые будут опубликованы в четверг, 18 июня.

Фунт стерлингов дешевеет по отношению к доллару и евро в связи с тревогами о том, что переговоры о будущих отношениях между Великобританией и Европейским союзом не достигли достаточного прогресса.

Британская нацвалюта находится на уровне $1,2462 против $1,2539 днем ранее. Курс фунта составляет 1,1094 евро против 1,1141 евро на закрытие торгов во вторник.