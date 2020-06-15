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Время пребывания Уилана в СИЗО засчитано ему в срок наказания

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд засчитал в срок наказания время нахождения под стражей осужденного за шпионаж американца Пола Уилана.

Как говорится в приговоре судьи Андрея Суворова, речь идет о периоде с момента задержания иностранца 28 декабря 2018 года "из расчета день за день".

Таким образом, если приговор в отношении Уилана вступит в силу, то фактически ему предстоит отбыть менее 14,5 лет заключения.

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков пояснил "Интерфаксу", что до вступления приговора в силу его подзащитного не могут этапировать в колонию, он будет по-прежнему содержаться в СИЗО "Лефортово". Гособвинитель от каких-либо комментариев после приговора отказалась.

Приговор Уилану

Мосгорсуд в понедельник приговорил Уилана к 16 годам заключения за шпионаж. Свою вину американец не признал.

Защита намерена обжаловать приговор в апелляционном суде, однако последнее слово остается за Уиланом. Также защитники не исключают возможность обмена американца и подачу им прошения о помиловании.

Посол США в России Джон Салливан заявил журналистам, что разочарован и разъярен приговором Уилану. По его мнению, "никаких свидетельств, доказывающих вину Уилана, в суде представлено не было". Салливан также предупредил, что обвинительный приговор ухудшит отношения двух стран.

Мосгорсуд Пол Уилан Андрей Суворов США Владимир Жеребенков

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