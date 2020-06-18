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Мосгорсуд заявил о праве Роскомнадзора самостоятельно разблокировать Telegram

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор вправе самостоятельно принимать решение об исполнении или неисполнении решения суда, который ранее по требованию службы разрешил заблокировать Telegram, объяснила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"Судом были направлены документы для исполнения решения по удовлетворенным требованиям Роскомнадзора, который в данном деле являлся одновременно истцом и исполнителем судебного решения. В связи с этим, вопросы исполнения решения находятся в его компетенции. То есть в данном случае Роскомнадзор может самостоятельно принимать решение о полном или частичном исполнении решения суда либо отказе от его исполнения", - сказала она.

Таганский суд 13 апреля 2018 года принял решение о блокировке Telegram в России за неисполнение российских законов. Поводом стал отказ мессенджера, внесенного в реестр организаторов распространения информации, предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. С тех пор мессенджер безуспешно пытаются заблокировать.

18 июня Роскомнадзор объявил, что по согласованию с Генпрокуратурой решил снять требование о блокировке мессенджера. Поводом служба назвала заявление основателя сервиса Павла Дурова о готовности бороться с терроризмом и экстремизмом, не нарушая тайну переписки пользователей.

Источник "Интерфакса" в российских властных структурах рассказал, что администрация Telegram сотрудничала с властями по "конкретным кейсам в борьбе с терроризмом", но ключи шифрования не предоставляла. Предоставление этих ключей он назвал уже неактуальным вопросом.

Мосгорсуд Таганский суд Генпрокуратура Роскомнадзор Павел Дуров ФСБ Telegram

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