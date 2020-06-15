МИД РФ объявил о высылке из страны двоих сотрудников посольства Чехии

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Двое сотрудников посольства Чехии в РФ объявлены персонами нон грата, заявили в МИД РФ.

"Руководствуясь принципом взаимности, а также статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, "персона нон-грата" объявлены два сотрудника посольства Чехии в Москве. Им предписано вместе с членами семей покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 17 июня с.г.", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном в понедельник.

Ранее в понедельник посол Чехии Витезслав Пивонька был вызван в МИД России. "Послу было сказано, что мера является зеркальной в ответ на провокационную акцию официальной Праги, которая была предпринята без каких-либо на то оснований, что признают сами чешские власти", - заявили на Смоленской площади.

"Объявление же ими решения на уровне премьер-министра страны А.Бабиша и министра иностранных дел Т.Петршичека лишь подтверждает, что линия на обострение отношений с Россией возведена теперь в ранг государственной политики. Такое развитие событий мы будем учитывать в общем контексте наших отношений с Чехией", - отметили в МИД РФ.

Посол Чехии в Москве подтвердил в беседе с "Интерфаксом", что чешская сторона получила уведомление от МИД России. Он также сообщил, что Москва и Прага готовят консультации на уровне замминистров иностранных дел или спецпредставителей правительства, главным вопросом которых будет передача России памятника маршалу Коневу, который ранее стоял в Праге. Пивонька выразил надежду, что переговоры начнутся через несколько недель.

5 июня чешские власти объявили двух российских дипломатов персонами нон грата и решили выслать их из страны. Решение было связано с делом о якобы планировавшемся отравлении рицином старосты района Прага-6 Онджея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба. В публикации издания Respekt говорилось, что у предполагаемого злоумышленника был российский дипломатический паспорт.

Информация о преступных планах не подтвердилась, чешская Служба безопасности и информации официально закрыла дело об угрозе отравления пражских муниципальных чиновников.